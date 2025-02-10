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دوري زين الكويتي (14): القادسية يواجه كاظمة

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دوري زين الكويتي (14): القادسية يواجه كاظمة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا القادسية وكاظمة، اليوم الإثنين، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، منافسات المرحلة الرابعة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم.

النتائج المسجلة في الجولة (14)
النصر × التضامن 0-2
الكويت × اليرموك: 6-0
خيطان × العربي 0-0
الفحيحيل × السالمية 2-2

ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 39 نقطة
2- العربي: 37 نقطة
3- السالمية: 24 نقطة
4- القادسية: 23 نقطة
5- الفحيحيل: 21 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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