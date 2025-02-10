دوري زين الكويتي (14): القادسية يواجه كاظمة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا القادسية وكاظمة، اليوم الإثنين، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، منافسات المرحلة الرابعة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

النصر × التضامن 0-2

الكويت × اليرموك: 6-0

خيطان × العربي 0-0

الفحيحيل × السالمية 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الكويت: 39 نقطة

2- العربي: 37 نقطة

3- السالمية: 24 نقطة

4- القادسية: 23 نقطة

5- الفحيحيل: 21 نقطة