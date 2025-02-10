الدوري العماني (14): بهلاء يلاقي الخابورة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا بهلاء والخابورة، اليوم، الإثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري العماني بكرة القدم، وذلك عند الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق بهلاء قبل هذه المباراة في المركز الرابع بـ 18 نقطة، فيما يتواجد فريق الخابورة في المركز السابع بـ 17 نقطة.

ويتصدر السيب ترتيب فرق الدوري العماني بـ 36 نقطة، يليه النهضة بـ 30 نقطة، عمان بـ 25 نقطة، وبهلاء بـ 18 نقطة.