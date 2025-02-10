موسم العقارب يبدأ اليوم: موسم الخير والبركة في الثقافة العربية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

موسم العقارب هو فترة زمنية في التقويم الزراعي والفلكي في المنطقة العربية، ويُعتبر آخر مواسم الشتاء، يبدأ في 10 فبراير ويستمر حتى 20 مارس، ليبدأ بعده موسم “الحميمين”، الذي يُعتبر أول مواسم الربيع.

ويحمل موسم العقارب دلالات تفاؤلية في الثقافة العربية، حيث يُعتقد أنه يجلب الخير والبركة وزيادة في المحاصيل والأرزاق، كما ويشهد تحولات كبيرة في الطبيعة، حيث تهطل الأمطار، ويبدأ الربيع بوفرة المراعي، وتتفتح الأزهار، وينشط النحل، وتزداد خضرة الأرض.

ويتضمن موسم العقارب ثلاثة نجوم رئيسية من منازل القمر، تُعرف بـ”نجوم السعودات”، وهي:

– سعد الذابح: يبدأ في 10 فبراير، ويتميز ببرودة الطقس وهطول الأمطار، خاصة في المناطق الشمالية من الجزيرة العربية، حيث تشهد هذه المناطق ما يُعرف بـ”صقيع فبراير” أو “صقيع شباط”.

– سعد بلع: يبدأ في 23 فبراير، وفيه تبدأ الأجواء بالاعتدال نهاراً مع استمرار برودة الليل. يُعتبر هذا النجم فترة انتقالية بين انتهاء البرودة وبداية الدفء، ويُطلق عليه “برد العجوز”.

– سعد السعود: يبدأ في 8 مارس، وفيه تسود الأجواء الدافئة نهاراً مع اعتدال الليل. وتبدأ خلاله الاضطرابات الجوية الربيعية المعروفة بـ”السرايات”، ويتساوى طول الليل والنهار قبل أن يبدأ النهار بالازدياد.