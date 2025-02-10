نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (19): نوروز يستقبل أربيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي نوروز وأربيل اليوم، الإثنين، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم.
وفي آخر مباريات هذه الجولة يلعب القوة الجوية مع كربلاء الساعة 17:00.
النتائج المسجلة في الجولة (19)
الكرخ × ديالى 3-1
نفط ميسان × الطلبة 1-0
الميناء × الكرمة 0-2
الزوراء × الشرطة 0-0
نفط البصرة × الحدود 3-1
دهوك × النفط 1-0
الكهرباء × النجف 0-0
زاخو × القاسم 6-2
ترتيب فرق المقدمة
1- زاخو: 38 نقطة
2- الزوراء: 36 نقطة
3- الشرطة:35 نقطة
4- دهوك: 34 نقطة
5- الطلبة: 33 نقطة