دوري نجوم العراق (19): نوروز يستقبل أربيل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي نوروز وأربيل اليوم، الإثنين، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم.

وفي آخر مباريات هذه الجولة يلعب القوة الجوية مع كربلاء الساعة 17:00.

النتائج المسجلة في الجولة (19)

الكرخ × ديالى 3-1

نفط ميسان × الطلبة 1-0

الميناء × الكرمة 0-2

الزوراء × الشرطة 0-0

نفط البصرة × الحدود 3-1

دهوك × النفط 1-0

الكهرباء × النجف 0-0

زاخو × القاسم 6-2

ترتيب فرق المقدمة

1- زاخو: 38 نقطة

2- الزوراء: 36 نقطة

3- الشرطة:35 نقطة

4- دهوك: 34 نقطة

5- الطلبة: 33 نقطة