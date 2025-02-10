نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (22)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، ونستعرض لكم فيما يأتي نتائج مباريات هذه المرحلة…
النتائج المسجلة في الجولة (22)
أوتريخت × المير سيتي 0-1
فورتانا سيتارد × أجاكس أمستردام 0-2
الكمار × زفوله 2-0
فالفيك × ناك بريدا 5-0
هيرينفين × أنشخيده 3-3
هيراكليس × إيجلز 4-2
آيندهوفن × فيليم 1-1
غرونينغن × نيميغن 2-1
فينورد روتردام × سبارتا روتردام 3-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (22)
1- آيندهوفن: 51 نقطة
2- أجاكس أمستردام: 51 نقطة
3- أوتريخت: 42 نقطة
4- الكمار: 40 نقطة
5- فينورد روتردام: 39 نقطة