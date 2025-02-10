الدوري الهولندي (22)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، ونستعرض لكم فيما يأتي نتائج مباريات هذه المرحلة…

النتائج المسجلة في الجولة (22)

أوتريخت × المير سيتي 0-1

فورتانا سيتارد × أجاكس أمستردام 0-2

الكمار × زفوله 2-0

فالفيك × ناك بريدا 5-0

هيرينفين × أنشخيده 3-3

هيراكليس × إيجلز 4-2

آيندهوفن × فيليم 1-1

غرونينغن × نيميغن 2-1

فينورد روتردام × سبارتا روتردام 3-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (22)

1- آيندهوفن: 51 نقطة

2- أجاكس أمستردام: 51 نقطة

3- أوتريخت: 42 نقطة

4- الكمار: 40 نقطة

5- فينورد روتردام: 39 نقطة