نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 02:52 صباحاً - يتربع الإنكليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ على عرش صدارة هدافي الدوري الألماني بكرة القدم بعد نهاية منافسات الجولة 21…
1- هاري كين (بايرن ميونيخ): 21 هدفاً
2- غمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت سابقاً): 15 هدفاً
3- باتريك شيك (باير ليفركوزن): 14 هدفاً
4- تيم كلينيست (بوروسيا مونشنغلادباخ): 13 هدفاً
5- جوناثان بوركاردت (ماينز): 12 هدفاً
6- هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت): 12 هدفاً
7- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ): 10 أهداف
8- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن): 9 أهداف
9- بنيامين سيسكو (لايبزيج): 9 أهداف
10- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 9 أهداف