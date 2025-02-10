الدوري الألماني (21)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما النتائج المسجلة في هذه الجولة…

هولشتاين كيل × بوخوم 2-2

لايبزيج × سانت باولي 2-0

بايرن ميونيخ × فيردربريمن 3-0

بوروسيا دورتموند × شتوتغارت 1-2

فولفسبورغ × باير ليفركوزن 0-0

فرايبورغ × هايدنهايم 1-0

ماينز × أوجسبورغ 0-0

هوفنهايم × يونيون برلين 0-4

بوروسيا مونشنغلادباخ × آينتراخت فرانكفورت 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)

1- بايرن ميونيخ: 54 نقطة

2- باير ليفركوزن: 46 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 39 نقطة

4- لايبزيج: 36 نقطة

5- شتوتغارت: 35 نقطة