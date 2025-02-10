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الدوري الألماني (21)… نتائج وترتيب

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الدوري الألماني (21)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما النتائج المسجلة في هذه الجولة…

هولشتاين كيل × بوخوم 2-2
لايبزيج × سانت باولي 2-0
بايرن ميونيخ × فيردربريمن 3-0
بوروسيا دورتموند × شتوتغارت 1-2
فولفسبورغ × باير ليفركوزن 0-0
فرايبورغ × هايدنهايم 1-0
ماينز × أوجسبورغ 0-0
هوفنهايم × يونيون برلين 0-4
بوروسيا مونشنغلادباخ × آينتراخت فرانكفورت 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- بايرن ميونيخ: 54 نقطة
2- باير ليفركوزن: 46 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 39 نقطة
4- لايبزيج: 36 نقطة
5- شتوتغارت: 35 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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