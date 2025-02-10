نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البحريني (10)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة العاشرة من الدوري البحريني بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج مباريات هذه الجولة…
الأهلي × الشباب 1-3
عالي × الخالدية 1-2
المنامة × البحرين 1-1
سترة × النجمة 0-0
الرفاع × المالكية 0-2
الرفاع الشرقي × المحرق 0-3
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)
1- المحرق: 23 نقطة
2- الخالدية: 21 نقطة
3- الشباب: 17 نقطة
4- المالكية: 16 نقطة
5- سترة: 15 نقطة