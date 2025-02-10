الدوري البحريني (10)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة العاشرة من الدوري البحريني بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج مباريات هذه الجولة…

الأهلي × الشباب 1-3

عالي × الخالدية 1-2

المنامة × البحرين 1-1

سترة × النجمة 0-0

الرفاع × المالكية 0-2

الرفاع الشرقي × المحرق 0-3

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)

1- المحرق: 23 نقطة

2- الخالدية: 21 نقطة

3- الشباب: 17 نقطة

4- المالكية: 16 نقطة

5- سترة: 15 نقطة