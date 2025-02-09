إصابة الفنان تامر فرج أثناء تصوير عمل درامي لرمضان 2025

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:53 مساءً - تعرض الفنان المصري تامر فرج لإصابة غير متوقعة أثناء تصوير مشاهده في أحد الأعمال الدرامية المقررة للعرض في رمضان 2025، حيث سقطت وحدة إضاءة على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكدمات في الوجه.

وأفادت زوجته رانيا هاشم عبر منشور على حسابها في “إنستغرام” أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، مشيرة إلى أنه خضع لفحوصات طبية وأشعة مقطعية للاطمئنان على حالته، مؤكدة أن الإصابة “مرت بسلام” رغم خطورتها.

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A post shared by Rania Hashem (@raniahashem_official)

وأضافت قائلة: “الحمد لله، قدر ولطف.. شكراً لكل من سأل واطمأن على تامر، إصابة عمل جت سليمة.. متاعب المهنة.. رمضان 2025”.

يشارك تامر فرج في بطولة مسلسل “شهادة معاملة أطفال” إلى جانب محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، ووليد فواز، كما يشارك في مسلسل “وش السعد”، الذي لم يتم تحديد موعد عرضه الرسمي بعد.

وكان الفنان قد أثار جدلاً واسعًا في أكتوبر 2024 بعد نشره إعلانًا غير مسبوق يعبر فيه عن…