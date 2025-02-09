نشكركم على متابعتكم خبر آلام الرقبة: أسبابها وطرق تخفيفها وعلاجها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:53 مساءً - تعتبر آلام الرقبة من أكثر الحالات المزعجة التي يمكن أن تؤثر على حياة الشخص اليومية. قد تتداخل مع العمل والأنشطة الروتينية، وفي بعض الحالات، تجعل النوم ليلاً أمرًا صعبًا للغاية.

أسباب آلام الرقبة

آلام الرقبة هي ألم في العمود الفقري أو حوله أسفل الرأس، ويُشعر بها غالبًا في الرقبة أو منطقة جذر الرقبة، وأحيانًا تمتد إلى الذراعين أو الكتفين. يمكن أن تكون حادة (تستمر من أيام إلى ستة أسابيع) أو مزمنة (تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر).

طرق تخفيف آلام الرقبة وعلاجها

نظرًا لتأثير آلام الرقبة على الأنشطة اليومية وتقليل جودة الحياة، فمن الأفضل علاجها في أقرب وقت ممكن. هناك عدة طرق لتخفيف آلام الرقبة، منها:

العلاج بالحرارة والبرودة:

الكمادات الساخنة والباردة: يساعد وضع كمادات ساخنة أو باردة على المنطقة المصابة في تقليل الالتهاب وتخفيف توتر العضلات.

الكمادات الباردة: يُنصح باستخدامها في أول 48 ساعة من الألم الحاد.

الكمادات الساخنة: قد تكون مفيدة للحالات المزمنة، ولكن يجب تجنب وضعها بدون وصفة طبية، لأنها قد تزيد من التهاب العضلة في بعض الأحيان.

تمرين تدوير الرقبة:

تخفيف التصلب: عند الجلوس لفترة طويلة، قد تشعر بأن رقبتك متصلبة. حاول تدوير رقبتك أربع إلى خمس مرات في حركة 360 درجة.

التكرار: كرر هذا التمرين كل ساعة إلى ساعتين، ثلاث مرات على الأقل في اليوم للحصول على راحة سريعة ودائمة.

التمدد:

تخفيف الألم والتصلب: لا يخفف التمدد الألم والتصلب فحسب، بل يمنع أيضًا تكرار التهاب الرقبة في المستقبل.

الحذر: من المهم التمدد بلطف وببطء، والتأكد من التنفس بشكل كامل. تجنب الحركات المفاجئة أو الإفراط في التمدد، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة.

تمارين التمديد: غالبًا ما تكون التمارين التي تخفف من آلام الرقبة وتيبسها بسيطة ويمكن القيام بها في المنزل أو في العمل. استشر طبيبك أو معالجك الطبيعي لتحديد روتين مناسب لك.

تشمل التمددات المستخدمة غالبًا لتخفيف تيبس الرقبة ما يلي:

تدوير الكتفين للخلف ثم للأمام في دائرة.

الضغط على لوحي الكتف معًا برفق، مع الحفاظ على الوضع لبضع ثوانٍ، ثم التكرار.

إدارة الرأس ببطء من جانب إلى آخر، بقدر ما هو مريح.

الوخز بالإبر:

تخفيف التوتر والألم: يعتبر الوخز بالإبر علاجًا بديلاً شائعًا وفعالًا للغاية. تتضمن الممارسة إدخال الإبر في نقاط ضغط محددة على جسمك لتخفيف التوتر والضغط والألم.

الطب الصيني التقليدي: إنه شكل من أشكال الطب الصيني التقليدي الذي يمارس منذ آلاف السنين.

آلية العمل: يعمل على تحفيز مسكنات الألم الطبيعية في جسمك.

ممارسة الرياضة:

الوقاية والعلاج: بصرف النظر عن ممارسة الرياضة السريعة للتخلص من آلام الرقبة، من المهم أيضًا الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية حتى لا تواجه أي مشكلة من هذا القبيل في المستقبل.

اللياقة والصحة: تساعدك التمارين الرياضية على الحفاظ على لياقتك وصحتك مع منع الإصابة والألم بسبب ضعف العضلات في رقبتك أو حتى تخفيف التوتر الناتج عن الإجهاد.