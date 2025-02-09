طريقة “هاميلتون”.. كيف يمكن تهدئة الأطفال “البكّائين” بسهولة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:53 مساءً - على الرغم من مرور سنوات على ظهورها، إلا أن تقنية الطبيب الأمريكي روبرت هاميلتون لتهدئة الأطفال البكّائين بسرعة لا تصدق لا تزال تثير إعجاب الأمهات في جميع أنحاء العالم.

تكتسب هذه الطريقة أهميتها بسبب المعاناة التي تواجهها الأمهات مع أطفالهن الرضع، خاصة في حالات البكاء المفاجئ والمستمر، حيث لا تنجح معظم الحلول في تهدئتهم، مما يترك الأمهات مرهقات ويمنعهن من الاستمتاع بتجربة الأمومة.

قبل عدة سنوات، انتشر مقطع فيديو بشكل واسع يظهر كيف يمكن لهذا الطبيب تهدئة الطفل بشكل فوري تقريبًا، مما دفع العديد من الأمهات لتجربة هذه الطريقة.

في هذا السياق، إحدى الأمهات التي جربت التقنية على ابنتها التي كانت تبلغ من العمر شهرين تقريبًا، قامت بنشر الفيديو على صفحتها في “فيسبوك”، حيث أكدت أن الطفلة هدأت بشكل ملحوظ بمجرد وضعها في الوضعية الصحيحة مع ذراعيها مضغوطتين على صدرها.