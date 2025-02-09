مكسيم خليل في مجلس الامانة العامةالسورية للتنمية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:53 مساءً - اعلنت نقابة الفنانين السوريين انضمام النجم السوري مكسيم خليل الى مجلس الامانة العامة السورية للتنمية، وذلك بمنشور شاركته عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك”

وتوجهت النقابة بالتهاني للفنان السوري، وشاركت صورة قرار تعيينه بالاضافة الى صورته، مرفقة اياهما بتعليق:” مباركة قلبية للزميل الفنان القدير مكسيم خليل قرار تعيين ضمن مجلس الأمانة العامة السورية للتنمية”.

الجدير ذكره أن الفنان السوري قد عرف بموقفه السياسي المعارض للنظام السابق، وشارك بالاختفالات مع الشعب السوري.