رافينيا: تشافي كان سبباً رئيسياً بقبول عرض برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 06:56 مساءً - أكد رافينيا، نجم برشلونة، أن المدرب السابق للفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، كان السبب الأساسي في انضمامه للنادي الإسباني.

وانضم رافينيا لصفوف برشلونة، صيف 2022، قادماً من ليدز يونايتد.

وقال اللاعب البرازيلي لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “كونك قائداً لا يعني فقط ارتداء شارة القيادة على أرض الملعب، يجب أن يكون سلوكك مثالياً بشكل يومي”.

وأضاف: “يجب أن تقاتل من أجل الفريق، والشعار، والقميص، وزملائك”.

وكشف: “لو لم يكن تشافي مدرباً لبرشلونة، لما ارتديت هذا القميص، أقنعني بأنني يمكن أن أصبح لاعباً مهماً”.

وأتم بهذا الشأن: “على الرغم من أنني لم أحظَ بقدر كبير من الاستمرارية معه، إلا أنني ممتن له.. على الرغم من كل الشائعات حول رحيلي في الموسم الماضي، إلا أنه أخبرني دائماً أنه يعتمد علي”.