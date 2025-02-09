الدوري الإيطالي .. لاتسيو يحقق فوزاً كبيراً على مونزا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 06:56 مساءً - حقق لاتسيو فوزاً كبيراً على نظيره مونزا، بنتيجة 5-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

خماسية الفائز حملت توقيع كل من آدام ماروسيتش (د31)، بيدرو رودريجيز “هدفين” (د57، د77)، فالنتين كاستيلانوس (د63)، وفيسايو باشيرو (د88)، فيما سجل ستيفانو سينسي (د86) هدف مونزا الوحيد من علامة الجزاء.

بهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مونزا عند 13 نقطة في المركز الأخير.

وفي مباراة ثانية، حقق كالياري الفوز على بارما، بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز 13، ويتجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز 18.