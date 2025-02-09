رافينيا عن العروض السعودية: تركيزي دائماً على برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 06:56 مساءً - رد رافينيا، نجم برشلونة، على أنباء اهتمام الأندية السعودية بضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعن هذا الأمر، قال رافينيا، في تصريحات أبرزها، فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي: “تركيزي كان دائماً، فقط على برشلونة”.

وأضاف: “شعرت بثقة الأشخاص في النادي، كنت أعرف قيمتي وما يمكنني تقديمه لبرشلونة يومياً”.

ويتألق رافينيا تحت قيادة هانزي فليك، خلال الموسم الحالي، حيث خاض 34 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز 23 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة.