من يعوض لوكاس فاسكيز أمام مانشستر سيتي؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 06:56 مساءً - تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعد تأكد غياب لاعبه، لوكاس فاسكيز، عن مواجهة مانشستر سيتي، بسبب الإصابة.

وأعلن الميرنجي إصابة فاسكيز في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى، وبالتالي سيدخل الفريق الإسباني اللقاء دون ظهير أيمن.

ووفقاً لإذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، فإن أنشيلوتي سيعتمد على فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، والذي سبق له اللعب في هذا المركز، عدة مباريات خلال الموسم الحالي.

وينضم لوكاس فاسكيز بذلك إلى قائمة الغيابات، والتي تضم: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، ودافيد ألابا.