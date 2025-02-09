مرض السكري: 5 علامات غير شائعة تظهر على اليدين والقدمين

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 05:56 مساءً - مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية تعامل الجسم مع سكر الدم (الجلوكوز). وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 4٪ من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من مرض السكري.

أنواع مرض السكري

النوع الأول: يحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين.

النوع الثاني: يحدث بسبب الاستخدام غير السليم للأنسولين من قبل الجسم.

أعراض مرض السكري

يمكن أن يسبب مرض السكري العديد من المضاعفات، بما في ذلك أمراض الكلى وتلف الأعصاب واعتلال الشبكية. يعتبر التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية لإدارة الحالة بفعالية.

5 علامات غير شائعة لمرض السكري تظهر على اليدين والقدمين

جفاف الجلد المتشقق: يعتبر جفاف الجلد وتشققه، خاصة حول الأصابع والكعبين، من العلامات الشائعة لمرض السكري.

إحساس بالوخز أو الاعتلال العصبي المحيطي: يمكن أن يسبب تلف الأعصاب في الأطراف وخزًا مستمرًا أو خدرًا أو إحساسًا بالوخز في اليدين والقدمين.

الأعصاب الحساسة: يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترات طويلة إلى زيادة حساسية الأعصاب في اليدين والقدمين، مما يزيد من الانزعاج من الأنشطة اليومية.

التهابات الجلد: الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، خاصة في اليدين والقدمين. قد تلتئم الجروح ببطء وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

مسمار القدم: يمكن أن يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى سماكة الجلد وتصلبه في القدمين.

أهمية الكشف المبكر

يساعد التعرف المبكر على هذه الأعراض في الحصول على التشخيص والعلاج المناسبين، مما يقلل من خطر الإصابة بالمضاعفات الشديدة المرتبطة بمرض السكري.