تفشي الحصبة في تكساس: أعراضها وأسبابها وطرق الانتشار

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 05:56 مساءً - الحصبة، أو ما يعرف بالحصبة الألمانية، هي مرض فيروسي شديد العدوى يسبب الحمى والطفح الجلدي الأحمر. ينتشر المرض عبر الهواء عندما يتحدث الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس.

تفشي الحصبة في تكساس:

أعلنت إدارة خدمات الصحة في ولاية تكساس الأمريكية عن تفشي مرض الحصبة بين أطفال المدارس غير المطعمين. ويقوم المسؤولون الصحيون بالتحقيق في حالات محتملة أخرى بين المخالطين المقربين لعلاج الأشخاص بسرعة ومنع انتشار الفيروس بشكل أكبر.

أعراض الحصبة:

تظهر الأعراض عادة بعد حوالي ثمانية إلى اثني عشر يومًا من التعرض لشخص مصاب بالحصبة، ولكن قد يستغرق ظهور الأعراض ما يصل إلى 21 يومًا أو حتى شهرًا بعد التعرض. تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا:

ارتفاع درجة الحرارة

التعب والإرهاق

سعال نباحي

عيون حمراء محتقنة بالدم

سيلان الأنف

التهاب الحلق

بقع بيضاء في الفم

ألم في العضلات

بعد بضعة أيام من بدء ظهور هذه الأعراض، سيظهر طفح جلدي أحمر اللون ينتشر من وجهك إلى بقية جسمك. يستمر الطفح الجلدي نفسه لمدة تتراوح من سبعة إلى عشرة أيام.

أسباب الحصبة وطرق انتشارها:

تنتشر الحصبة عن طريق:

استنشاق جزيئات من شخص مصاب بالحصبة.

مشاركة الطعام أو المشروبات مع شخص مصاب بالحصبة.

تقبيل شخص مصاب بالحصبة.

مصافحة أو مسك الأيدي أو معانقة شخص مصاب بالحصبة.

لمس سطح يحتوي على الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك.

من المرأة الحامل إلى الجنين.

الوقاية من الحصبة:

أفضل حماية ضد الحصبة هي تلقي اللقاح.