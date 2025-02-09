تريند “كيك الميكروويف”: هل هو آمن؟ تعرف على المخاطر المحتملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 05:56 مساءً - انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تريند يعتمد على تسخين أنواع معينة من الكيك الجاهز في الميكروويف لتحويلها إلى ما يشبه “المولتن كيك”. ومع أن هذه الفكرة تبدو مغرية، إلا أن هناك مخاوف بشأن سلامة هذه الطريقة.

مخاطر تسخين الكيك الجاهز في الميكروويف

تحذر الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، من أن معظم التريندات الغذائية المنتشرة مؤخرًا قد تكون ضارة بالصحة العامة. وتوضح أن المشكلة الرئيسية في تريند “كيك الميكروويف” تكمن في:

محتوى الكيك الجاهز: يحتوي هذا النوع من الكيك على كميات كبيرة من السكر والزيوت المهدرجة الضارة بالصحة.

تسخين الكيك بورقته: قد يقوم البعض بتسخين الكيك في الميكروويف بورقته الخارجية، وهي غير مخصصة لذلك. هذا قد يؤدي إلى تفاعل المواد الموجودة في الورقة مع الطعام، مما ينتج عنه مواد مسرطنة.

استخدام أواني غير مخصصة للميكروويف: تسخين الأطعمة في أواني غير مخصصة للميكروويف، مثل الأكياس البلاستيكية أو الأطباق الميلامين القديمة، قد يؤدي إلى تفاعل المواد الموجودة في هذه الأواني مع الطعام، مما قد ينتج عنه مواد ضارة.

نصائح لتناول طعام صحي

تجنب التريندات الغذائية: تنصح الدكتورة شيرين علي زكي بتجنب تقليد التريندات الغذائية التي تنتشر على يد “البلوجرز”، خاصة بالنسبة للأطفال.

الاعتماد على بدائل صحية: تقترح الدكتورة شيرين علي زكي إعداد بدائل صحية في المنزل، مثل “كيكة المج”، التي يمكن تحضيرها بمكونات صحية ومضمونة.

شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة: يجب التأكد من شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة وتجنب شراء المنتجات المعروضة في الشمس.

هذا وعلى الرغم من أن تريند “كيك الميكروويف” قد يبدو جذابًا، إلا أنه قد يحمل مخاطر صحية. من الأفضل تجنب هذا التريند والاعتماد على بدائل صحية ومغذية.