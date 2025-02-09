علاج جديد لتساقط الشعر يثير ضجة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 04:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يشهد علاج محتمل جديد لمشكلة تساقط الشعر أو مايسمى بالثعلبة الأندروجينية (الصلع الوراثي عند الذكور) اهتمامًا واسعًا باعتباره قد يكون علاجًا ثوريًا، مع بدء تجربة سريرية في الولايات المتحدة لاختبار سلامته وفاعليته.

الدواء الجديد، المسمى VDPHL01، هو حبة غير هرمونية تُظهر نتائج واعدة في استعادة الشعر، متفوقة بذلك على العلاجات الموضعية وما قد تسببه من متاعب، بالإضافة إلى الآثار الجانبية الخطيرة للأدوية الهرمونية.

في هذا السياق، قال الدكتور نيل ساديك، أستاذ الأمراض الجلدية السريري في كلية طب وايل كورنيل: “أؤكد على أنه علاج غير هرموني، نظرًا لأن العلاج الفموي الوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتساقط الشعر النمطي يعتمد على آلية عمل هرمونية، ويترتب عليه آثار جانبية هرمونية محتملة مثل ضعف الانتصاب، انخفاض الرغبة الجنسية، والأفكار الانتحارية”. وأضاف ساديك عن مزايا الدواء قائلاً: “غالبًا ما تكون العلاجات الموضعية عرضة لمعدلات توقف عالية، لأنها قد تكون فوضوية وصعبة التطبيق، في حين أن هذا العلاج سيكون أسهل بكثير”.

VDPHL01 يتم الترويج له من قبل شركة “فيراديرميكس” (Veradermics) للأدوية الحيوية، ومقرها في نيو هافن، كونيتيكت. الشركة أعلنت في ديسمبر الماضي أنها جمعت 75 مليون دولار لتمويل التجربة السريرية.

وقد طورت شركة “فيراديرميكس” أيضًا قرصًا فمويًا من المينوكسيديل، لكنها رفضت تأكيد ما إذا كان الدواء الجديد يحتوي على المينوكسيديل، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن تفاصيل إضافية حول تركيبة الدواء في الوقت الحالي. وقال بيان الشركة إن هذا الدواء هو حبة غير هرمونية تُظهر نتائج واعدة في استعادة الشعر دون المعاناة من متاعب العلاجات الموضعية أو الآثار الجانبية للأدوية الهرمونية.

VDPHL01 يتم تناوله مرة أو مرتين يوميًا، وأشار ساديك إلى أن البيانات الأولية من المرحلة الثانية أظهرت نمو الشعر في فترة مبكرة تصل إلى شهرين بعد بدء العلاج. كما أضاف أن هذه البيانات المشجعة ستكون متاحة في الأشهر القادمة.

تتوقع شركة “فيراديرميكس” التقدم بطلب للحصول على الموافقة لتسويق الدواء في غضون عام من الانتهاء من التجارب إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.