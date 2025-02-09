هل تساعد اليوجا في علاج القلق ؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 04:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني الكثير من الأشخاص من حالات القلق والتوتر والاكتئاب نتيجة ضغوطات الحياة اليومية، ويبحثون عن حلول منزلية يمكن أن تساعد في العلاج وتخفف من الأعراض. من بين هذه الحلول، تأتي رياضة التأمل المعروفة باليوجا كإحدى الخيارات الفعّالة.

ممارسة الرياضة بشكل عام تحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم، وتلعب رياضة اليوجا دورًا مهمًا في تقليل التوتر والقلق. كما تساهم اليوجا في خفض معدل ضربات القلب وتهدئة مستويات ضغط الدم.

أشارت الدراسات إلى أن ممارسة اليوجا وبعض التمارين التأملية الأخرى تساهم بشكل ملحوظ في الحد من أعراض الاكتئاب والتوتر. لكن يُنصح بممارستها بجانب الأدوية التي يصفها الطبيب النفسي. قد يوصي الطبيب أيضًا بممارسة اليوجا كوسيلة لتخفيف أعراض القلق والاكتئاب.

أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والذين مارسوا اليوجا لمدة ساعة في المتوسط، مرة أو مرتين أسبوعيًا لمدة شهرين ونصف تقريبًا، شهدوا تحسنًا في أعراض الاكتئاب مقارنةً بالآخرين.