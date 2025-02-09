أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 04:59 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه المسافرة إلى إنكلترا، لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة، الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب “الاتحاد” في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: فران جارسيا، فيرلاند ميندي، فاييخو، أسينسيو، جاكوبو رامون، لوكاس فاسكيز، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، سيبايوس، مودريتش، بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا.