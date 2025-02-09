رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات البلدين ويتبادلان الأوسمة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 04:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “حفظه الله”، اليوم فخامة عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وجرى اللقاء في قصر الشاطئ بأبوظبي، حيث بحث سموه وفخامة الرئيس إمبالو مجالات التعاون المختلفة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تساهم في تعزيز الأولويات التنموية في كلا البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما نحو التقدم والازدهار.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجانبان عن التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وغينيا بيساو، وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على الشعبين.

وخلال اللقاء، تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس إمبالو الأوسمة، حيث منح صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الغيني “وسام زايد”، وذلك تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين. يُعد “وسام زايد” أرفع الأوسمة التي تقدمها دولة الإمارات لقادة الدول.

من جانبه، منح الرئيس إمبالو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “وسام أميلكار كابرال”، وهو أعلى وسام تمنحه غينيا بيساو، وذلك تقديرًا لجهود سموه في تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، واعتزازًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بينهما.

حضر اللقاء ومراسم تبادل الأوسمة كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين.