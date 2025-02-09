هل تناول الفاصوليا تحسن من صحة العظام؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 03:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد الفاصولياء البيضاء من البقوليات الشائعة التي تتميز بقدرتها على تعزيز الصحة، إذ تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة. كما يفضلها الكثيرون لمذاقها الفريد وسهولة الحصول عليها وتحضيرها. ولذلك، يكثر التساؤل عن فوائدها للصحة والعظام.

في هذا المقال، إليكم فوائد تناول الفاصوليا البيضاء على صحة العظام.

أوضحت الدكتورة هالة أن الفاصوليا البيضاء تعد من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان بفضل محتواها الغني بالعناصر الغذائية. من أبرز هذه الفوائد تعزيز صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وذلك بفضل احتوائها على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، خاصة الكالسيوم والماغنيسيوم.

وأضافت أن الفاصوليا البيضاء تساهم أيضًا في تقليل التهابات المفاصل وآلام العظام، خصوصًا تلك الناتجة عن الإجهاد المستمر، وذلك بفضل احتوائها على نسب مرتفعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.