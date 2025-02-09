فطريات الأذن.. كيف تحمي نفسك منها؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 03:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قد يعاني بعض الأشخاص من فطريات الأذن، وهي حالة قد تتسبب في ظهور أعراض مزعجة تتطلب استشارة الطبيب المختص لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية.

فطريات الأذن هي عدوى فطرية تصيب الأذن الخارجية، وتحديدًا القناة السمعية. تعتبر هذه العدوى من الحالات الشائعة، خاصة في المناطق الرطبة والحارة، أو لدى الأشخاص الذين يمارسون السباحة بشكل متكرر.

هناك عدة طرق يمكن أن تساعد في تقليل فرص الإصابة بفطريات الأذن، منها:

– تجفيف الأذن جيدًا بعد السباحة.

– تجنب إدخال أي أجسام غريبة في الأذن.

– معالجة أي مشاكل جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية التي قد تزيد من خطر الإصابة بالفطريات.

– الحفاظ على نظافة الأذن الخارجية باستخدام قطعة قماش نظيفة.

– التحكم في الرطوبة في الأذن قدر الإمكان.