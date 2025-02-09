التعاون السعودي يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 03:58 مساءً - أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الأحد، عن إقالة مدرب الفريق الأول، رودولفو أروابارينا، من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقرر التعاون إسناد مهمة تدريب الفريق للمدرب السعودي، محمد العبدلي، بشكل مؤقت.

يذكر أن التعاون تعاقد مع أروابارينا في يوليو/تموز الماضي لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي.

وخلال فترة عمله، قاد الفريق في 29 مباراة، حقق خلالها 13 انتصاراً، وتلقى 9 هزائم، وتعادل في 7 مباريات.