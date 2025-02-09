مكونات بسيطة تقضي على التهاب المعدة والقرحة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 03:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تعاني من التهاب المعدة أو قرحة المعدة، يمكنك الاستفادة من بعض المكونات الطبيعية التي تساهم في تهدئة الأعراض وتعزز عملية شفاء بطانة المعدة.

في هذا السياق، يقدّم الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أبرز المكونات والمشروبات الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب المعدة والقرحة.

يتميز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، خصوصًا ضد جرثومة المعدة، التي تُعد من الأسباب الشائعة للإصابة بالقرحة. يساعد العسل في التخفيف من التهيّج ويعزز من الشفاء الطبيعي للمعدة.

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تهدئة تهيّج بطانة المعدة. يمكن تناوله كشاي زنجبيل طازج أو إضافة شرائح الزنجبيل إلى الماء الدافئ مع العسل لتحسين تأثيره.

يُعد الكركم من أفضل الخيارات الطبيعية لتهدئة التهابات المعدة بفضل مادة الكركمين التي تقلل الالتهابات وتحمي البطانة المعدية. يُستخدم عن طريق إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب ماء دافئ أو الحليب، ويمكن شربه يوميًا للحصول على أفضل نتائج.

يحتوي اللبن الرائب على البروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتساعد في محاربة جرثومة المعدة، مما يسهم في تخفيف أعراض التهاب المعدة.

يعمل العرقسوس على تكوين طبقة واقية على جدار المعدة، مما يساعد في تخفيف التهيّج ويساهم في التئام القروح. يمكن تناوله كشراب طبيعي للحصول على فوائده الصحية.

توفر هذه المكونات الطبيعية دعمًا مهمًا في التخفيف من التهاب المعدة وقرحتها، مما يساهم في تعزيز عملية الشفاء. ومع ذلك، يُنصح دائمًا بالتشاور مع الطبيب قبل البدء في استخدام هذه العلاجات الطبيعية لضمان ملاءمتها لحالتك الصحية.