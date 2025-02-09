نشكركم على متابعتكم خبر العنوان: شريط لاصق على الفم لإنقاص الوزن: موضة خطيرة أم وهم اجتماعي؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 03:58 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

في عالم تسيطر عليه وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر بين الحين والآخر موضات غريبة تثير الجدل وتجذب الانتباه. أحدث هذه التريندات هو استخدام الشريط اللاصق على الفم كوسيلة لإنقاص الوزن! نعم، ما قرأته صحيح. انتشرت مقاطع الفيديو والمنشورات التي تروج لفكرة أن لصق الفم أثناء النوم يمكن أن يساعد في فقدان الوزن. ولكن، ما حقيقة هذه الطريقة؟ وهل هي آمنة أم أنها مجرد وهم خطير؟

الفكرة بسيطة: يتم لصق شريط لاصق على الفم قبل النوم لإجبار الشخص على التنفس من الأنف فقط. يعتقد المؤيدون لهذه الطريقة أن التنفس من الفم أثناء النوم يؤدي إلى جفاف الفم، وانقطاع النفس، وحتى زيادة الوزن. وبالتالي، فإن إجبار النفس على التنفس من الأنف يحسن جودة النوم ويعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في إنقاص الوزن.

في الواقع، التنفس من الأنف له فوائد صحية معروفة، مثل ترطيب الهواء الداخل إلى الرئتين وتنقيته من الشوائب. كما أن التنفس من الأنف أثناء النوم يمكن أن يقلل من الشخير ويحسن جودة النوم. ومع ذلك، لا يوجد أي دليل علمي قوي يدعم فكرة أن لصق الفم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مباشر.

المخاطر الصحية المحتملة

على الرغم من أن الفكرة قد تبدو بسيطة، إلا أن استخدام الشريط اللاصق على الفم يحمل مخاطر صحية كبيرة:

1. صعوبة التنفس: في حالة انسداد الأنف أو الإصابة بنزلة برد، قد يؤدي لصق الفم إلى صعوبة التنفس، مما يعرض الشخص لخطر الاختناق.

2. اضطرابات النوم: بدلاً من تحسين جودة النوم، قد يؤدي هذا الأسلوب إلى زيادة القلق والتوتر بسبب صعوبة التنفس.

3. مشاكل جلدية: الاستخدام المتكرر للشريط اللاصق يمكن أن يسبب تهيج الجلد حول الفم، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

4. عدم فعالية في إنقاص الوزن: كما ذكرنا، لا يوجد دليل علمي يدعم أن هذه الطريقة تساعد في فقدان الوزن.

بدائل آمنة لإنقاص الوزن

بدلاً من اللجوء إلى طرق غير مثبتة وخطيرة، يمكن اتباع أساليب صحية وفعالة لفقدان الوزن، مثل:

– اتباع نظام غذائي متوازن: التركيز على تناول الخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون.

– ممارسة الرياضة بانتظام: مثل المشي، الجري، أو التمارين الرياضية التي تساعد على حرق السعرات الحرارية.

– تحسين جودة النوم: النوم الكافي والجيد يساعد في تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الجوع والتمثيل الغذائي.

– شرب الماء بانتظام: الماء يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية