نشكركم على متابعتكم خبر خرائط غوغل: أكثر من مجرد توجيه.. اكتشف 10 أمور مذهلة يمكنك فعلها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 02:53 مساءً - متابعة- بتول ضوا

عندما تفكر في خرائط غوغل، أول ما يتبادر إلى ذهنك هو التوجيه من نقطة “أ” إلى نقطة “ب”. لكن هل تعلم أن هذه الأداة الذكية يمكنها أن تفعل أكثر بكثير من مجرد إرشادك إلى وجهتك؟ في هذا المقال، سنستعرض 10 أمور مذهلة يمكنك فعلها باستخدام خرائط غوغل، والتي قد تجعلك تنظر إليها بطريقة مختلفة تمامًا.

1. استكشاف الأماكن بشكل تفاعلي: خرائط غوغل تتيح لك استكشاف الأماكن بشكل تفاعلي من خلال خاصية “Street View”. يمكنك التجول في الشوارع ومعاينة الأماكن كما لو كنت هناك شخصيًا. هذه الميزة مثالية للتخطيط للرحلات أو حتى استكشاف الأماكن التي تحلم بزيارتها.

2. حفظ الأماكن المفضلة: هل وجدت مقهى رائعًا أو متجرًا تحبه؟ يمكنك حفظ هذه الأماكن في قائمة “المفضلة” لسهولة الوصول إليها لاحقًا. يمكنك أيضًا إنشاء قوائم مخصصة مثل “مطاعم لتجربتها” أو “أماكن سياحية”.

3. التخطيط للرحلات متعددة المحطات: إذا كنت تخطط لرحلة برية تتضمن عدة محطات، فإن خرائط غوغل تتيح لك إضافة أكثر من وجهة واحدة. يمكنك ترتيب المحطات بسهولة وحساب الوقت والمسافة بدقة.

4. استكشاف الأماكن المحلية: باستخدام خاصية “اكتشاف الأماكن القريبة”، يمكنك العثور على مطاعم، مقاهي، متاحف، وأماكن ترفيهية قريبة منك. هذه الميزة مثالية للسكان المحليين والسياح على حد سواء.

5. مشاركة موقعك في الوقت الفعلي: إذا كنت تلتقي بأصدقاء أو تحتاج إلى إبلاغ أحد أفراد عائلتك بموقعك، يمكنك مشاركة موقعك في الوقت الفعلي عبر خرائط غوغل. هذه الميزة توفر الأمان وتساعد الآخرين على تتبعك بسهولة.

6. الملاحة دون اتصال بالإنترنت: في المناطق التي تكون فيها شبكة الإنترنت ضعيفة أو غير متوفرة، يمكنك تحميل الخرائط مسبقًا واستخدامها دون اتصال. هذه الميزة مفيدة جدًا للمسافرين الذين يتنقلون في مناطق نائية.

7. استكشاف الأماكن الداخلية: بعض الأماكن مثل المطارات أو المراكز التجارية الكبيرة تحتوي على خرائط داخلية متاحة على غوغل مابس. يمكنك استخدام هذه الخرائط للتنقل بسهولة داخل هذه الأماكن المعقدة.

8. تتبع حالة المرور: خرائط غوغل تقدم معلومات في الوقت الفعلي عن حالة المرور، مما يساعدك على تجنب الازدحامات. يمكنك أيضًا معرفة الوقت المتوقع للوصول بناءً على حركة المرور الحالية.

9. استكشاف العالم من خلال الصور: بالإضافة إلى Street View، يمكنك استكشاف الأماكن من خلال الصور التي يشاركها المستخدمون. هذه الصور تعطيك فكرة أوضح عن الوجهة التي تخطط لزيارتها.

10. التعرف على تاريخ الأماكن: بعض المواقع التاريخية تحتوي على معلومات إضافية متاحة على خرائط غوغل. يمكنك التعرف على تاريخ هذه الأماكن وقراءة معلومات ثقافية وسياحية عنها.

الخلاصة:

خرائط غوغل ليست مجرد أداة للملاحة، بل هي بوابة لاستكشاف العالم بطرق جديدة ومبتكرة. سواء كنت مسافرًا، سائحًا، أو حتى شخصًا يبحث عن تجارب محلية جديدة، فإن هذه الميزات يمكن أن تجعل حياتك أسهل وأكثر إثارة. جرب هذه الأمور العشرة واستفد إلى أقصى حد من هذه الأداة الرائعة!