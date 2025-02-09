صافرة فرنسية لإدارة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 02:53 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة، الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب “الاتحاد” في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة الأوروبية.

ووفقاً لما ذكره “يويفا” عبر موقعه الرسمي، فإنه قرر تعيين الحكم الفرنسي، كليمون توربين، لإدارة اللقاء.

وسبق للحكم الفرنسي، أن قاد 7 مباريات لفريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فاز الميرنجي في 6 منها وتعادل في واحدة.

أما مع مانشستر سيتي قاد تروبين 4 مباريات سابقة فاز الفريق خلالها في 3 وخسر واحدة.