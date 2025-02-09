الموت يغيب إنجي مراد: رحيل نجمة سورية شابة بعد صراع مع المرض

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 01:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

فقدت الأوساط الفنية السورية والعربية الممثلة الشابة إنجي مراد، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض. حيث تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، حيث دخلت العناية المشددة بعد إصابتها بأزمة رئوية حادة، نتيجة فيروس لم يتم التعرف على طبيعته، وقد ترافقت هذه الأزمة مع حملها في الشهر الخامس. وبعد معاناة طويلة مع المرض، نقلت إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج، لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل سريع، إلى أن أعلنت والدتها عن وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتفجع بذلك محبيها ومتابعيها

وداع حزين

رحيل إنجي مراد المفاجئ شكل صدمة كبيرة في الوسط الفني، حيث نعاها العديد من الفنانين والإعلاميين، معبرين عن حزنهم لفقدان نجمة شابة كانت في بداية طريقها. وترك رحيلها المفاجئ فراغاً كبيراً في قلوب محبيها، الذين تذكروا أدوارها المميزة وإطلالتها المشرقة.

من هي إنجي مراد؟

إنجي مراد هي ممثلة سورية شابة، لمع نجمها في عالم الفن بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال آسيا، حيث حصلت على اللقب. شاركت في عدد من الأعمال الدرامية السورية، منها “ببساطة”، “عزك يا شام”، “حرملك”، وآخر أعمالها مسلسل “كانون” الذي يعرض حالياً.

صراع مع المرض ورحيل مفاجئ

على الرغم من مسيرتها الفنية القصيرة، استطاعت إنجي مراد أن تترك بصمة واضحة في عالم الدراما السورية، حيث قدمت أدواراً متنوعة ومميزة، وأثبتت موهبتها الفنية الكبيرة. وستبقى ذكراها خالدة في قلوب محبيها، الذين سيذكرون دائماً ابتسامتها وروحها المرحة.