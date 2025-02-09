ريال مدريد يستعد لاستئناف مفاوضات تجديد عقد راؤول أسينسيو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يرغب بتجديد عقد مدافعه الشاب، راؤول أسينسيو، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، خلال الموسم الحالي.

وشارك أسينسيو بصفة أساسية في لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد، أمس السبت، وقدم أداء جيداً، حيث كان من أفضل لاعبي فريقه في اللقاء.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، فإن ريال مدريد يستعد لاستئناف المحادثات بشأن عقد جديد للمدافع الإسباني، بعد الاتصالات الأولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف: “يشعر النادي والطاقم الفني بالسعادة البالغة إزاء نهج اللاعب وتطوره ويُعتبر تجديد العقد أحد الأولويات المقبلة”.

خلال الموسم الحالي، شارك راؤول أسينسيو في 20 مباراة مع الميرنجي بمختلف المسابقات.