مبابي عن مواجهة الديربي: ليست النتيجة التي كنا نريدها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 11:50 صباحاً - علق كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على تعادل فريقه أمام أتلتيكو مدريد، بهدف لمثله، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدف الميرنجي، علماً أنه خاض الديربي الأول له بعد أن غاب عن مواجهة الذهاب بسبب الإصابة.

ونشر مبابي، على حسابه بشبكة “إنستجرام”، صوراً من المباراة، وكتب عليها: “ليست النتيجة التي كنا نريدها، لكن رد فعل رائع من الفريق. علينا الاستمرار. معركة أخرى قريباً.. هلا مدريد!”.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.