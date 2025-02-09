نشكركم على متابعتكم خبر من الرفاهية إلى الجنون.. إليك قائمة بأغرب الأشياء الذهبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 11:50 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

عندما نتحدث عن الذهب، يتبادر إلى الأذهان مباشرةً المجوهرات اللامعة والعملات الثمينة. لكن الذهب، هذا المعدن الثمين، تجاوز حدود التوقعات ليصبح جزءًا من تصاميم غريبة وعجيبة تثير الدهشة والإعجاب. من التحف الفنية إلى الأدوات اليومية، إليك قائمة بأغرب 10 أشياء مصنوعة من الذهب في العالم:

1. هاتف آيفون مغطى بالذهب: هل تعتقد أن هاتفك الذكي باهظ الثمن؟ تخيل أن تمتلك هاتف آيفون مغطى بالذهب بالكامل! بعض الشركات المتخصصة في الرفاهية تقدم هواتف مطلية بطبقة من الذهب عيار 24 قيراطًا، مع إمكانية إضافة أحجار كريمة لتزيد الفخامة.

2. نعال ذهبية: في عالم الموضة، لا حدود للإبداع. تم تصميم نعال فاخرة مطلية بالذهب، ليست فقط للعرض، بل يمكن ارتداؤها! هذه الأحذية هي الخيار الأمثل لمن يرغب في إضافة لمسة ملكية إلى إطلالته.

3. دراجة نارية ذهبية: هل يمكن أن تكون الدراجة النارية تحفة فنية؟ نعم، إذا كانت مصنوعة من الذهب! تم تصميم دراجة نارية مطلية بالذهب بالكامل، مما يجعلها واحدة من أغلى الدراجات في العالم.

4. مرحاض ذهبي: في قصر بلينهايم في بريطانيا، يمكنك العثور على مرحاض مصنوع بالكامل من الذهب عيار 24 قيراطًا. هذا التصميم الفريد يجمع بين الفخامة والغرابة، ويجعل استخدام الحمام تجربة ملكية بكل معنى الكلمة.

5. بيانو ذهبي: للموسيقى لمسة خاصة عندما تعزف على بيانو مصنوع من الذهب. تم تصميم بيانو فاخر مكسو بالذهب، ليصبح تحفة فنية تجمع بين الإبداع الموسيقي والرفاهية.

6. قناع ذهبي للوجه: في عالم العناية بالبشرة، تم ابتكار أقنعة وجه مصنوعة من الذهب الخالص. هذه الأقنعة ليست فقط للعرض، بل يُعتقد أنها تساعد في تجديد البشرة وإضفاء إشراقة طبيعية.

7. حقيبة يد ذهبية: لمحبي الإكسسوارات الفاخرة، تم تصميم حقيبة يد مصنوعة بالكامل من الذهب. هذه الحقيبة ليست فقط إضافة أنيقة، بل هي أيضًا استثمار في قطعة فنية نادرة.

8. عصا ذهبية للمشي: للعصي التقليدية لمسة جديدة عندما تصنع من الذهب. تم تصميم عصا للمشي مطلية بالذهب، لتكون الخيار الأمثل لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة إلى إطلالته اليومية.

9. ساعة ذهبية بتصميم فريد: الساعات الذهبية ليست جديدة، لكن بعض التصاميم تأخذ الفخامة إلى مستوى آخر. تم تصميم ساعة يدوية بتفاصيل معقدة ومطعمة بالألماس، مما يجعلها قطعة فنية تخطف الأنفاس.

10. لعبة مونوبولي ذهبية: لعبة المونوبولي الشهيرة حصلت على نسخة فاخرة مصنوعة من الذهب. كل قطعة في اللعبة، من النرد إلى المنازل والفنادق، مصنوعة من الذهب الخالص، مما يجعلها النسخة الأغلى في العالم.