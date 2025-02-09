حيث الفن والتاريخ والرفاهية تلتقي… حقائق مذهلة عن أغلى شارع في العالم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 11:50 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

في قلب العاصمة الفرنسية باريس، حيث الفن والتاريخ والرفاهية تلتقي، يقع شارع الشانزليزيه، الشارع الذي يُعتبر الأغلى في العالم من حيث قيمة العقارات والأكثر شهرةً من حيث الجمال والأناقة. هذا الشارع ليس مجرد طريق للتنقل، بل هو لوحة فنية حية تعكس روح باريس وتاريخها العريق.

يعود تاريخ شارع الشانزليزيه إلى القرن السابع عشر، عندما تم تصميمه كجزء من حدائق قصر التويلري. ومع مرور الوقت، تحول الشارع إلى رمز للرفاهية والثقافة الفرنسية. اسم “شانزليزيه” يعني باللغة اليونانية “جنة الأبطال”، وهو اسم يعكس المكانة الأسطورية التي يحتلها هذا الشارع في قلوب الفرنسيين والسياح على حد سواء.

يمتد شارع الشانزليزيه من ساحة الكونكورد حتى قوس النصر، وهو أحد أشهر المعالم التاريخية في العالم. القوس الذي بُني بأمر من نابليون بونابرت لتخليد انتصاراته العسكرية، أصبح اليوم رمزاً للحرية والكبرياء الفرنسي. بالإضافة إلى ذلك، يضم الشارع العديد من المسارح والمقاهي الفاخرة والمتاجر العالمية التي تجذب السياح من كل أنحاء العالم.

يُعتبر الشانزليزيه وجهة التسوق الأولى لعشاق الرفاهية، حيث يضم علامات تجارية عالمية مثل لويس فويتون، وكارتير، وشانيل. كما أن الشارع يقدم تجربة تسوق فريدة من نوعها، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بشراء المنتجات الفاخرة في أجواء مليئة بالفن والأناقة.

لا يقتصر جمال الشانزليزيه على المعالم التاريخية والتسوق الفاخر، بل يشتهر الشارع أيضاً بالفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقام على مدار العام. من أبرز هذه الفعاليات العرض العسكري السنوي في يوم الباستيل، والذي يجذب آلاف المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

شارع الشانزليزيه ليس مجرد شارع، بل هو تجسيد حي لتاريخ باريس وثقافتها ورفاهيتها. إنه مكان يجمع بين الماضي والحاضر، بين الفن والأناقة، بين التاريخ والحداثة. زيارة هذا الشارع ليست مجرد جولة سياحية، بل هي رحلة إلى قلب باريس، المدينة التي لا تنام