ناصر الخليفي: لويس إنريكي غرس ثقافة جديدة في باريس سان جيرمان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 11:50 صباحاً - علق ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على خطوة تجديد عقد مدرب الفريق الأول، لويس إنريكي، بالإضافة لتجديد عقود 6 لاعبين.

ووفقاً للعقود الجديدة سيبقى إنريكي مدرباً للفريق الباريسي حتى 2027، بينما يرتبط أشرف حكيمي، فيتينيا ونونو مينديز بعقود حتى صيف 2029، ووقع نوفل الحناش وإبراهيم مباي حتى 2027 ويورام زاجي حتى 2028.

وقال الخليفي في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي الفرنسي: “يسعدنا توقيع عقود جديدة مع إنريكي و6 لاعبين بصفوف الفريق، لأن أشرف حكيمي ونونو مينديس وفيتينيا ويورام زاجي من الركائز الأساسية لمشروع النادي”.

وأضاف: “هذه العقود تعد أيضاً مؤشراً لمتانة وصلابة المشروع الجديد طويل الأمد الذي بدأناه، الذي يستند على العناصر الشابة والركائز الأساسية التي تضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار”.

وأتم: “أنا ممتن بشكل خاص لإنريكي، الذي غرس ثقافة جديدة في الفريق خلال فترة زمنية قصيرة، تجعلنا متحمسين للغاية لمستقبل بي إس جي”