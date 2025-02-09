الدوري الإيطالي (24): نابولي يواجه أودونيزي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 10:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق روما ضيفاً على فينيزيا، اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، ويلعب لاتسيو مع مونزا الساعة 17:00، وكالياري مع بارما بنفس التوقيت، وليتشي مع بولونيا الساعة 20:00، ونابولي مع أودونيزي الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

كومو × جوفنتوس 1-2

هيلاس فيرونا × أتلانتا 0-5

إمبولي × ميلان 0-2

تورينو × جنوى 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 54 نقطة

2- إنتر ميلان: 51 نقطة

3- أتلانتا: 50 نقطة

4- جوفنتوس: 43 نقطة

5- فيورنتينا: 42 نقطة

6- لاتسيو: 42 نقطة