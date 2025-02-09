نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (24): نابولي يواجه أودونيزي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 10:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يحلّ فريق روما ضيفاً على فينيزيا، اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، ويلعب لاتسيو مع مونزا الساعة 17:00، وكالياري مع بارما بنفس التوقيت، وليتشي مع بولونيا الساعة 20:00، ونابولي مع أودونيزي الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
كومو × جوفنتوس 1-2
هيلاس فيرونا × أتلانتا 0-5
إمبولي × ميلان 0-2
تورينو × جنوى 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 54 نقطة
2- إنتر ميلان: 51 نقطة
3- أتلانتا: 50 نقطة
4- جوفنتوس: 43 نقطة
5- فيورنتينا: 42 نقطة
6- لاتسيو: 42 نقطة