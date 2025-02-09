المصممة العالمية منال عجاج تطلق مجموعة 2025 بتصاميم فاخرة للعروس والسهرات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 10:53 صباحاً - أطلقت المصممة العالمية منال عجاج مجموعة 2025 الجديدة، التي تضم تصاميم فاخرة للعروس والسهرات، حيث تميزت بإبداع يجمع بين الأناقة العصرية واللمسات التقليدية، مما يجعلها الخيار الأمثل لكل امرأة تبحث عن التميز والتألق في مناسباتها الخاصة.

المجموعة الجديدة جاءت بتوقيع منال عجاج المعهود:

حيث ضمت فساتين زفاف فريدة مصممة بأقمشة فاخرة مثل الدانتيل والحرير، مع تطريزات دقيقة تعكس الفخامة والرقي. كما شملت تشكيلة واسعة من فساتين السهرة الفاخرة التي تنوعت بين التصاميم الكلاسيكية الراقية والتصاميم الجريئة التي تعكس أنوثة وجاذبية المرأة العصرية.

وفي تصريح خاص، قالت منال عجاج:

“مجموعة 2025 هي انعكاس لرؤيتي في تقديم تصاميم تمنح المرأة الثقة والجمال، سواء كانت عروسًا في ليلة عمرها أو سيدة تبحث عن فستان ساحر لمناسبة خاصة. حرصت على المزج بين العصرية والتراث، لأقدم لكل امرأة فستانًا يعبر عن شخصيتها وأسلوبها الفريد.”

وأضافت المصممة العالمية منال عجاج:

“أردت أن تشمل المجموعة خيارات متنوعة تناسب مختلف الأذواق، من الفساتين الناعمة التي تتسم بالرقة، إلى التصاميم الجريئة التي تبرز قوة المرأة وأناقتها، ليكون لكل سيدة فستانها المثالي الذي يضيف لمسة من الفخامة والتألق إلى إطلالتها.”

مجموعة 2025 ليست مجرد تشكيلة من الفساتين، بل هي رحلة في عالم الأناقة، تجمع بين الفخامة العصرية والتفاصيل الدقيقة، لتكون خيارًا مثاليًا لكل امرأة تطمح إلى التألق بأسلوب مميز واستثنائي.