عاجل – زلزال عنيف يضرب وسط البحر الكاريبي.. و تحذيرات من تسونامي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، وسط البحر الكاريبي.

وأوضحت ان الزلزال استدعى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في كل من كوبا، وهندوراس، وجزر كايمان.

وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ، أن الأمواج قد تصل إلى ارتفاع 3 أمتار على السواحل الكوبية، بينما قد تبلغ مترا واحدا في هندوراس وجزر كايمان.