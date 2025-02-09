إشبيلية وبرشلونة.. التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 08:49 صباحاً - يأمل فريق برشلونة أن يستفيد من تعادل ريال مدريد وأتلتيكو 1-1 مدريد، أمس، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني ويقلص الفارق معهما، عندما ينزل اليوم الأحد في ضيافة إشبيلية، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، لامين يامال، جافي، رافينيا

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل إشبيلية المتوقع

حراسة المرمى: أورجان نايلاند

خط الدفاع: خوانلو سانشيز، لويك بادي، نيمانيا غوديل، أدريا بيدروزا

خط الوسط: ساول نيغونيز، ألبيرت لوكونجا، جبريل سو

خط الهجوم: دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال، روبين فارغاس.