نشكركم على متابعتكم خبر إشبيلية وبرشلونة.. التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 08:49 صباحاً - يأمل فريق برشلونة أن يستفيد من تعادل ريال مدريد وأتلتيكو 1-1 مدريد، أمس، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني ويقلص الفارق معهما، عندما ينزل اليوم الأحد في ضيافة إشبيلية، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيل برشلونة المتوقع
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي
خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، لامين يامال، جافي، رافينيا
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.
تشكيل إشبيلية المتوقع
حراسة المرمى: أورجان نايلاند
خط الدفاع: خوانلو سانشيز، لويك بادي، نيمانيا غوديل، أدريا بيدروزا
خط الوسط: ساول نيغونيز، ألبيرت لوكونجا، جبريل سو
خط الهجوم: دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال، روبين فارغاس.