الدوري الإسباني (23): برشلونة في ضيافة إشبيلية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي ديبورتيفو ألافيس وخيتافي اليوم، الأحد، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، ويلعب فالنسيا مع ليجانيس الساعة 18:15، وريال سوسيداد مع إسبانيول الساعة 20:30، وإشبيلية مع برشلونة الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة 23

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد 1-1

رايو فاليكانو × بلد الوليد 1-0

سيلتافيغو × ريال بيتيس 3-2

أتلتيك بلباو × جيرونا 3-0

لاس بالماس × فياريال 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- ريال مدريد: 50 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 49 نقطة

3- برشلونة: 45 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 44 نقطة

5- فياريال: 40 نقطة