نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (23): برشلونة في ضيافة إشبيلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي ديبورتيفو ألافيس وخيتافي اليوم، الأحد، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، ويلعب فالنسيا مع ليجانيس الساعة 18:15، وريال سوسيداد مع إسبانيول الساعة 20:30، وإشبيلية مع برشلونة الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في الجولة 23
ريال مدريد × أتلتيكو مدريد 1-1
رايو فاليكانو × بلد الوليد 1-0
سيلتافيغو × ريال بيتيس 3-2
أتلتيك بلباو × جيرونا 3-0
لاس بالماس × فياريال 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- ريال مدريد: 50 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 49 نقطة
3- برشلونة: 45 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 44 نقطة
5- فياريال: 40 نقطة