نشكركم على متابعتكم خبر كأس الاتحاد الإنكليزي: ليفربول في ضيافة أرجايل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلعب اليوم، الأحد، بلاكبيرن روفرز مع وولفرهامبتون الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، في الدور الرابع من كاس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم، وبليموث أرجايل مع ليفربول الساعة 18:00، وأستون فيلا مع توتنهام هوتسبير الساعة 20:35.
وتجري غداً، الإثنين، مباراة واحدة تجمع دونكاستر روفرز مع كريستال بالاس الساعة 22:45، وتُختتم مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء بلقاء إكسترستي مع نوتينغهام فورست الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في الدور الرابع
ليدز يونايتد × ميلوول 0-2
ليتون أورينت × مانشستر سيتي 1-2
إيفرتون × بورنموث 0-2
ساوثهامبتون × بيرنلي 0-1
كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون 1-4
ستوك سيتي × كارديف سيتي3-3 وبالترجيح 2-4
ويجان أتلتيك × فولهام 1-2
بريستون نورث إيند × ويكمب وندررز 0-0 وبالترجيح 5-2
برمنغهام سيتي × نيوكاسل 2-3
برايتون × تشيلسي 2-1