كأس الاتحاد الإنكليزي: ليفربول في ضيافة أرجايل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلعب اليوم، الأحد، بلاكبيرن روفرز مع وولفرهامبتون الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، في الدور الرابع من كاس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم، وبليموث أرجايل مع ليفربول الساعة 18:00، وأستون فيلا مع توتنهام هوتسبير الساعة 20:35.

وتجري غداً، الإثنين، مباراة واحدة تجمع دونكاستر روفرز مع كريستال بالاس الساعة 22:45، وتُختتم مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء بلقاء إكسترستي مع نوتينغهام فورست الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الدور الرابع

ليدز يونايتد × ميلوول 0-2

ليتون أورينت × مانشستر سيتي 1-2

إيفرتون × بورنموث 0-2

ساوثهامبتون × بيرنلي 0-1

كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون 1-4

ستوك سيتي × كارديف سيتي3-3 وبالترجيح 2-4

ويجان أتلتيك × فولهام 1-2

بريستون نورث إيند × ويكمب وندررز 0-0 وبالترجيح 5-2

برمنغهام سيتي × نيوكاسل 2-3

برايتون × تشيلسي 2-1