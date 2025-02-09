الدوري الهولندي (22): أوتريخت يلاقي المير سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلعب أوتريخت مع المير سيتي الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، وفالفيك مع ناك بريدا الساعة 16:30، وفورتانا سيتارد مع أجاكس أمستردام بنفس التوقيت، والكمار مع زفوله الساعة 18:45، وهيرينفين مع أنشخيده بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

هيراكليس × إيجلز 4-2

آيندهوفن × فيليم 1-1

غرونينغن × نيميغن 2-1

فينورد روتردام × سبارتا روتردام 3-0

ترتيب فرق المقدمة

1- آيندهوفن: 51 نقطة

2- أجاكس أمستردام: 48 نقطة

3- أوتريخت: 42 نقطة

4- فينورد روتردام: 39 نقطة

5- الكمار: 37 نقطة