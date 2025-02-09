نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (22): أوتريخت يلاقي المير سيتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلعب أوتريخت مع المير سيتي الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، وفالفيك مع ناك بريدا الساعة 16:30، وفورتانا سيتارد مع أجاكس أمستردام بنفس التوقيت، والكمار مع زفوله الساعة 18:45، وهيرينفين مع أنشخيده بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (22)
هيراكليس × إيجلز 4-2
آيندهوفن × فيليم 1-1
غرونينغن × نيميغن 2-1
فينورد روتردام × سبارتا روتردام 3-0
ترتيب فرق المقدمة
1- آيندهوفن: 51 نقطة
2- أجاكس أمستردام: 48 نقطة
3- أوتريخت: 42 نقطة
4- فينورد روتردام: 39 نقطة
5- الكمار: 37 نقطة