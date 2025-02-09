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الدوري الهولندي (22): أوتريخت يلاقي المير سيتي

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الدوري الهولندي (22): أوتريخت يلاقي المير سيتي

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلعب أوتريخت مع المير سيتي الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، وفالفيك مع ناك بريدا الساعة 16:30، وفورتانا سيتارد مع أجاكس أمستردام بنفس التوقيت، والكمار مع زفوله الساعة 18:45، وهيرينفين مع أنشخيده بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (22)
هيراكليس × إيجلز 4-2
آيندهوفن × فيليم 1-1
غرونينغن × نيميغن 2-1
فينورد روتردام × سبارتا روتردام 3-0

ترتيب فرق المقدمة
1- آيندهوفن: 51 نقطة
2- أجاكس أمستردام: 48 نقطة
3- أوتريخت: 42 نقطة
4- فينورد روتردام: 39 نقطة
5- الكمار: 37 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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