نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (20): نهضة بركان في ضيافة الفتح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة العشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلتقي نهضة الزمامرة مع الرجاء الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والفتح مع نهضة بركان الساعة 20:00، والوداد مع حسنية أغادير الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في الجولة (20)
المغرب الفاسي × المكناسي 1-3
الجيش الملكي × اتحاد طنجة 3-2
أولمبيك آسفي × الدفاع الجديدي 0-0
المغرب التطواني × الاتحاد التوركي 1-1
شباب السوالم × شباب المحمدية 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 46 نقطة
2- الجيش الملكي: 37 نقطة
3- نهضة الزمامرة: 37 نقطة
4- الوداد: 33 نقطة
5- الفتح: 32 نقطة
6- المغرب الفاسي: 32 نقطة