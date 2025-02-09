الدوري المغربي (20): نهضة بركان في ضيافة الفتح

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة العشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلتقي نهضة الزمامرة مع الرجاء الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والفتح مع نهضة بركان الساعة 20:00، والوداد مع حسنية أغادير الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في الجولة (20)

المغرب الفاسي × المكناسي 1-3

الجيش الملكي × اتحاد طنجة 3-2

أولمبيك آسفي × الدفاع الجديدي 0-0

المغرب التطواني × الاتحاد التوركي 1-1

شباب السوالم × شباب المحمدية 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 46 نقطة

2- الجيش الملكي: 37 نقطة

3- نهضة الزمامرة: 37 نقطة

4- الوداد: 33 نقطة

5- الفتح: 32 نقطة

6- المغرب الفاسي: 32 نقطة