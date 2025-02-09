البرلمان العربي يستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه السعودية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عبر البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره للتصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والتي طالب فيها ببناء دولة فلسطينية بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب “وام”، أصدر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بياناً حذر من خلاله من خطورة مثل هذه التصريحات كونها سوف تؤدي لتأجيج الصراعات بالمنطقة وتهدد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.

وأكد اليماحي، في بيانه على رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، وتعد خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمساس به لا يمكن قبوله.

وجدد اليماحي تأكيد البرلمان العربي ورفضه القاطع لكافة التصريحات التي تمس بسيادة الدول العربية فضلا عن كونها تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967.