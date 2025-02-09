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دوري أدنوك الإماراتي (15): بني ياس يستقبل النصر

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دوري أدنوك الإماراتي (15): بني ياس يستقبل النصر

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلتقي دبا الحصن والوصل الساعة 16:20 بتوقيت مكة المكرمة، وبني ياس مع النصر الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (15)
العين × البطائح 2-1
شباب × عجمان 3-1
الوحدة × خورفكان 3-1
اتحاد كلباء × الشارقة 2-1
العروبة × الجزيرة 4-5

ترتيب فرق المقدمة
1- شباب الأهلي: 41 نقطة
2- الشارقة: 37 نقطة
3- العين: 26 نقطة
4- الوحدة: 25 نقطة
5- النصر: 25 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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