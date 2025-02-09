دوري أدنوك الإماراتي (15): بني ياس يستقبل النصر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلتقي دبا الحصن والوصل الساعة 16:20 بتوقيت مكة المكرمة، وبني ياس مع النصر الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (15)

العين × البطائح 2-1

شباب الأهلي × عجمان 3-1

الوحدة × خورفكان 3-1

اتحاد كلباء × الشارقة 2-1

العروبة × الجزيرة 4-5

ترتيب فرق المقدمة

1- شباب الأهلي: 41 نقطة

2- الشارقة: 37 نقطة

3- العين: 26 نقطة

4- الوحدة: 25 نقطة

5- النصر: 25 نقطة