نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (15): بني ياس يستقبل النصر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلتقي دبا الحصن والوصل الساعة 16:20 بتوقيت مكة المكرمة، وبني ياس مع النصر الساعة 19:00.
النتائج المسجلة في الجولة (15)
العين × البطائح 2-1
شباب الأهلي × عجمان 3-1
الوحدة × خورفكان 3-1
اتحاد كلباء × الشارقة 2-1
العروبة × الجزيرة 4-5
ترتيب فرق المقدمة
1- شباب الأهلي: 41 نقطة
2- الشارقة: 37 نقطة
3- العين: 26 نقطة
4- الوحدة: 25 نقطة
5- النصر: 25 نقطة