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الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (12)

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الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (12)

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 04:52 صباحاً - يتصدر إمام عاشور،لاعب فريق ، ترتيب هدافي الدوري المصري بكرة القدم بعد نهاية منافسات الجولة الثانية عشرة منه..

1- إمام عاشور (الأهلي): 7 أهداف
2- عمرو ناصر (فاركو): 6 أهداف
3- ناصر منسي (الزمالك): 6 أهداف
4- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 5 أهداف
5- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 5 أهداف
6- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف
7- ياو أنور (البنك الأهلي): 4 أهداف
8- غودوين أوكوارا (طلائع الجيش): 4 أهداف

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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