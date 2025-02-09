نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (12) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 04:52 صباحاً - يتصدر إمام عاشور،لاعب فريق الأهلي، ترتيب هدافي الدوري المصري بكرة القدم بعد نهاية منافسات الجولة الثانية عشرة منه..
1- إمام عاشور (الأهلي): 7 أهداف
2- عمرو ناصر (فاركو): 6 أهداف
3- ناصر منسي (الزمالك): 6 أهداف
4- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 5 أهداف
5- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 5 أهداف
6- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف
7- ياو أنور (البنك الأهلي): 4 أهداف
8- غودوين أوكوارا (طلائع الجيش): 4 أهداف