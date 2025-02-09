الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (12)

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 04:52 صباحاً - يتصدر إمام عاشور،لاعب فريق الأهلي، ترتيب هدافي الدوري المصري بكرة القدم بعد نهاية منافسات الجولة الثانية عشرة منه..

1- إمام عاشور (الأهلي): 7 أهداف

2- عمرو ناصر (فاركو): 6 أهداف

3- ناصر منسي (الزمالك): 6 أهداف

4- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 5 أهداف

5- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 5 أهداف

6- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف

7- ياو أنور (البنك الأهلي): 4 أهداف

8- غودوين أوكوارا (طلائع الجيش): 4 أهداف