نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (12)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، السبت، منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي 1-2
البنك الأهلي × زد أف سي 1-1
حرس الحدود × إنبي 1-0
سموحة × بيراميدز 0-1
الزمالك × الإسماعيلي 2-0
طلائع الجيش × الجونة 0-0
الأهلي × بتروجيت 2-1
غزل المحلة × مودرن سبورت 2-1
سيراميكا × فاركو 1-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)
1- بيراميدز: 27 نقطة
2- الأهلي: 26 نقطة
3- الزمالك: 23 نقطة
4- المصري البورسعيدي: 22 نقطة
5- سيراميكا: 19 نقطة