الدوري المصري (12)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، السبت، منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي 1-2

البنك الأهلي × زد أف سي 1-1

حرس الحدود × إنبي 1-0

سموحة × بيراميدز 0-1

الزمالك × الإسماعيلي 2-0

طلائع الجيش × الجونة 0-0

الأهلي × بتروجيت 2-1

غزل المحلة × مودرن سبورت 2-1

سيراميكا × فاركو 1-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)

1- بيراميدز: 27 نقطة

2- الأهلي: 26 نقطة

3- الزمالك: 23 نقطة

4- المصري البورسعيدي: 22 نقطة

5- سيراميكا: 19 نقطة