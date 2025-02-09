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دوري نجوم قطر… ترتيب الهدافين بعد الجولة (15)

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دوري نجوم قطر… ترتيب الهدافين بعد الجولة (15)

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 03:55 صباحاً - يتصدر بغداد بونجاح، لاعب فريق الشمال، ترتيب هدافي دوري نجوم قطر بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة الخامسة عشرة…

1- بغداد بونجاح (الشمال): 15 هدفاً
2- روجر غيديس (الريان): 12 هدفاً
3- أكرم عفيف (السد): 10 أهداف
4- رافا موجيكا (السد): 10 أهداف
5- جوليان دراكسلر (): 9 أهداف
6- بيلي فان امرسفورت (الشحانية): 9 أهداف
7- مايكل أولونغا (الدحيل): 9 أهداف
8- ريكاردو غوميز (الوكرة 8، الخور 1): 9 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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