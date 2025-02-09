دوري نجوم قطر… ترتيب الهدافين بعد الجولة (15)

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 03:55 صباحاً - يتصدر بغداد بونجاح، لاعب فريق الشمال، ترتيب هدافي دوري نجوم قطر بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة الخامسة عشرة…

1- بغداد بونجاح (الشمال): 15 هدفاً

2- روجر غيديس (الريان): 12 هدفاً

3- أكرم عفيف (السد): 10 أهداف

4- رافا موجيكا (السد): 10 أهداف

5- جوليان دراكسلر (الأهلي): 9 أهداف

6- بيلي فان امرسفورت (الشحانية): 9 أهداف

7- مايكل أولونغا (الدحيل): 9 أهداف

8- ريكاردو غوميز (الوكرة 8، الخور 1): 9 أهداف