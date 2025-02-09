نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر… ترتيب الهدافين بعد الجولة (15) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 03:55 صباحاً - يتصدر بغداد بونجاح، لاعب فريق الشمال، ترتيب هدافي دوري نجوم قطر بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة الخامسة عشرة…
1- بغداد بونجاح (الشمال): 15 هدفاً
2- روجر غيديس (الريان): 12 هدفاً
3- أكرم عفيف (السد): 10 أهداف
4- رافا موجيكا (السد): 10 أهداف
5- جوليان دراكسلر (الأهلي): 9 أهداف
6- بيلي فان امرسفورت (الشحانية): 9 أهداف
7- مايكل أولونغا (الدحيل): 9 أهداف
8- ريكاردو غوميز (الوكرة 8، الخور 1): 9 أهداف