دوري نجوم قطر (15)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، السبت، منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

الشمال × الغرافة 1-2

الخور × العربي 3-4

الشحانية × الريان 2-1

الأهلي × قطر 0-3

الدحيل × الوكرة 2-0

أم صلال × السد 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الدحيل: 35 نقطة

2- السد: 31 نقطة

3- الغرافة: 31 نقطة

4- الأهلي: 28 نقطة

5- الشحانية: 20 نقطة