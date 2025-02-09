نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر (15)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، السبت، منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
الشمال × الغرافة 1-2
الخور × العربي 3-4
الشحانية × الريان 2-1
الأهلي × قطر 0-3
الدحيل × الوكرة 2-0
أم صلال × السد 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الدحيل: 35 نقطة
2- السد: 31 نقطة
3- الغرافة: 31 نقطة
4- الأهلي: 28 نقطة
5- الشحانية: 20 نقطة